Il mercato in piazzale Montelungo fino alla fine dell’emergenza

MANTOVA Il vicesindaco di Mantova Giovanni Buvoli ha firmato venerdì 5 giugno un’ordinanza contingibile e urgente per la disciplina delle misure di sicurezza da adottare presso i mercati cittadini, rionali, dei posteggi isolati e delle attività autorizzate in forma itinerante e di revoca dell’Ordinanza Sindacale (PS 50/135/2020) del 19 maggio scorso.

Nello specifico si ordina di mantenere lo spostamento del mercato cittadino del giovedì in Piazzale Montelungo fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica o comunque fino a nuove diverse disposizioni.