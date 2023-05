Volley Serie B maschile – L’Asolaremedello si rinforza con l’opposto Carlo Mor

ASOLA Nuovo rinforzo per l’Asolaremedello per la prossima stagione in Serie B. Dopo l’opposto Cristian Bacchin, la società ha comunicato l’ingaggio del centrale Carlo Mor, classe 1989 e 202 cm di altezza. Mor è una vecchia conoscenza della pallavolo bresciana: cresciuto nell’Acqua Paradiso Gabeca Montichiari, dove ha assaggiato anche l’A1, ha disputato tra il 2009 ed il 2013 ben 4 campionati di A2 con Roma, Loreto, Atripalda e Monza. Nella scorsa stagione era in forza al Montichiari, avversario dell’Asola in campionato. Ad Asola ritroverà i vecchi amici Rodella e capitan Fondrieschi, con i quali ha mosso i primi passi nella pallavolo.