Indiano alla guida ubriaco, denunciato

MARCARIA I Carabinieri della Stazione di Castellucchio hanno denunciato un uomo indiano per guida in stato di ebbrezza.

I militari infatti, lo scorso 9 novembre, erano intervenuti a Marcaria dove G.S., nato in India e residente a Marcaria, alla guida del suo scooter fuoriusciva dalla sede stradale ed andava a cadere perdendo conoscenza.

Trasportato dal 118 presso l’Ospedale di Cremona in codice giallo, a seguito dei controlli eseguiti, l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico di quasi 6 volte superiore ai limiti, ed è quindi stato deferito dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria di Mantova per guida in stato di ebbrezza.

L’uomo è stato anche sanzionato con il sequestro amministrativo dello scooter.