Guidizzolo – Dalla natura all’esoterismo: ecco le tavole in mostra

Guidizzolo “Nidus”: questo il nome della mostra d’illustrazione che prenderà vita domenica dalle 17 all’interno di “Uno spazio”, area espositiva indipendente ricavata in un negozio chiuso da qualche tempo, al civico 96 di via Vittorio Veneto. L’esposizione propone le opere del 39enne tatuatore e disegnatore guidizzolese Andrea Rossi, in arte Zazie, che ha deciso di mettere in mostra una summa costituita da 12 delle proprie opere, delle proprie tavole e dei propri disegni realizzati nel tempo. «Ogni opera – spiega l’artista – si snoda tra temi a me cari quali surrealismo, natura ed esoterismo, in un insieme di tratti decisi, neri pieni e sfumature puntinate. “Nidus” è idea, raccoglimento, introspezione. È ciò che sono e che sono stato quest’anno, messo finalmente insieme per una sera sola. E sono contento di poterlo condividere». La mostra verrà aperta da un talk a cura del fotografo Elia Pizzocolo, per parlare del processo creativo e di ciò che ha dato vita a “Nidus”, e sarà poi accompagnata dalla performance sonora di Iron Cvlt & Bbiiaannccoo, con il loro live ambient/noise. Nel corso dell’evento sarà possibile acquistare le stampe delle tavole originali in formato A4 su carta acquerellabile e il calendario 2026 di “Nidus”.