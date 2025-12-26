Viadana: gli alunni del Sanfelice raccolgono alimenti per chi è in difficoltà

Viadana L’istituto Sanfelice sostiene l’associazione Arces aderendo all’iniziativa benefica del “panettone in sospeso”, progetto pensato per offrire un aiuto concreto, un piccolo gesto per regalare un sorriso, alle persone e alle famiglie in difficoltà del territorio nel periodo delle festività. Quanto raccolto sarà distribuito dai volontari dell’associazione a favore di persone in condizioni di fragilità. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica del Sanfelice. Docenti, personale Ata e studenti delle tre sedi – Ite, Bosco e liceo – hanno partecipato alle attività solidali promosse nel corso dell’anno scolastico, contribuendo anche alla raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità destinati alle famiglie seguite da Arces. Per l’occasione, l’associazione guidata da Giuseppe Guarino ha ringraziato la dirigente scolastica Michela Dall’Asta, e la docente Aprilia Nuccia Cappuccio per l’aiuto e il contributo.