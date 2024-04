I Turisti Selvatici di Castiglione ripartono, destinazione Capo Nord a bordo della Panda

CASTIGLIONE – Di rientro, nei mesi scorsi, a Castiglione dal Sudafrica, i Turisti Selvatici sono pronti per rimettersi in marcia. A raccontare il nuovo itinerario “Sulle strade di Babbo Natale”, patrocinato dall’amministrazione aloisiana, sono stati gli stessi viaggiatori erranti Laura Faita e Paolo Silveri in un momento di incontro che si è tenuto l’altra sera in biblioteca alla presenza anche del sindaco Enrico Volpi e dell’assessore alla cultura Massimo Lucchetti.

Il tour, così come per la precedente spedizione, sarà condotto a bordo di una Panda Van 4X4 di nome “Carolina” appositamente modificata ed equipaggiata con tutti i comfort e le attrezzature utili per destreggiarsi in ogni circostanza e soprattutto, come in questo caso, per proteggersi dalle intemperie e dal freddo: doppie ruote di scorta, serbatoio con acqua potabile, taniche con scorta di benzina, tenda per dormire e dispensa.

Semaforo verde previsto tra il 16 ed il 18 aprile con destinazione Capo Nord, attraversando l’Europa Centrale, i Paesi Baltici, la Russia, fino a raggiungere la Norvegia. E poi ovviamente il ritorno, per un viaggio della durata di circa sei mesi.

Dal giorno della prima partenza, tantissimi sono stati i chilometri percorsi e gli Stati attraversati. Molte e diverse le persone e le culture incontrate lungo la strada e le emozioni immortalate da uno scatto fotografico poi affidato ai social network per raccontare la traversata online dei due compagni di viaggio e di vita. E sarà così anche questa volta.