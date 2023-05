Mtb – Chero Group sul podio alla Gf del Garda con i master Zanni, Mazzarini e Tosadori

San Benedetto Po Nel ricco weekend di ciclismo, anche le ruote grasse hanno regalato belle soddisfazioni agli appassionati mantovani. L’Mtb targata Chero Group Team Sfrenati ancora una volta è stata protagonista in appuntamenti di grande rilievo. Domenica, infatti, gli atleti del sodalizio di San Benedetto Po hanno colto il successo nella Gran Fondo del Garda svoltasi appunto a Garda, in provincia di Verona, con Ivan Zanni che si è imposto nella categoria Master 6. In questa manifestazione sul podio è salito pure Emiliano Mazzarini, che si è piazzato al 3° posto nella categoria Master 4. Medesimo piazzamento, ma nel percorso di 36 chilometri, lo ha ottenuto Orietta Tosadori tra le Woman 3.

La bella prestazione di squadra si completa con l’élite Nicola Risatti che nella Marathon, prova sulla distanza di 60 chilometri con un dislivello di ben 1800 metri, ha chiuso al 15° posto nella classifica assoluta. (pab)