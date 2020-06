Premio Viadana 2020, l’amministrazione pensa di recuperare in autunno

VIADANA – Premio Viadana 2020: si pensa all’autunno per riprogrammare gli appuntamenti della manifestazione concordati prima dell’emergenza Covid-19. L’amministrazione comunale, tramite l’assessore alla cultura Ilaria Zucchini, rispondendo all’interrogativo posto dal candidato sindaco Fabrizia Zaffanella (Io Cambio) intende, ovviamente con modalità nuove, realizzare comunque la kermesse letteraria quest’anno. «Vogliamo cercare di gestire al meglio il graduale riavvio di tutte le attività culturali – ci ha spiegato la titolare della delega alla cultura nell’amministrazione viadanaese – Tra queste anche il Premio Viadana che continua a caratterizzarsi per l’incessante e prezioso lavoro di Biblioteca e Commissione Scientifica Selezionatrice che teniamo a ringraziare. Non vediamo l’ora di poter riprogrammare gli appuntamenti che erano già stati concordati con gli autori finalisti, possibilmente in autunno con modalità sicuramente diverse e che auspichiamo non snaturino la vera peculiarità del Premio che è quella del contatto diretto e ravvicinato con gli autore». (l.c.)