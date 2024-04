il sindaci di Castiglione chiude con Forza Italia: ”Fiducia incrinata del tutto”

CASTIGLIONE – “Il rapporto con Forza Italia è definitivamente incrinato”. Il sindaco Enrico Volpi dà uno scossone e chiude la porta agli azzurri. Una chiusura che arriva dopo che alcuni giorni fa il segretario locale Giacomo Belgiovine aveva accusato il resto della maggioranza (Lega, FdI e civici) di aver escluso Forza Italia da qualsiasi decisione amministrativa. Non solo. Belgiovine aveva anche parlato di comportamenti “scorretti”. La polemica, come noto, è nata nell’ambito della nomina di Alessandro Perdomini a presidente della casa di riposo Zanetti Cominelli.

E ora, a qualche giorno di distanza, Volpi non le manda più a dire. “Non mi permetto di intervenire nelle dinamiche interne alle forze politiche – afferma Volpi -, ma quando queste si tramutano in continui attacchi pubblici e addirittura insulti verso me, la giunta e le componenti della mia maggioranza, non posso certo soprassedere. E se queste dichiarazioni, in più, risultano continuamente contraddittorie, oltre che offensive in modo gratuito e non corrispondenti alla realtà dei fatti, non posso che trarne definitivamente le conseguenze, in assoluto accordo e sintonia con la mia maggioranza.

“Apprezzo, in questo senso, le dichiarazioni del vicecoordinatore regionale di Forza Italia Franco Nodari, a cui ribadisco la mia stima e la mia fiducia per il suo ruolo in Indecast e come personalità riconosciuta e di riferimento in città per il suo partito. Ma è inutile girarci intorno: Forza Italia ha ricevuto il suo giusto riconoscimento in base al suo valore elettorale e a ciò che è stato condiviso da sempre. La nomina di Perdomini nella nostra Rsa è, per regolamento, di mia esclusiva competenza e davanti a proposte letteralmente irricevibili sotto tutti gli aspetti, non esiste nessuna discussione o pretesa che tenga. Così come non possono essere concessi comportamenti come quello della forzista Rosella Guddemi, che dichiara di non riconoscersi più in questa maggioranza, per poi tornare sui propri passi e far dichiarare il contrario dal commissario Giacomo Belgiovine, in un gioco delle parti inaccettabile e non tollerabile.

“Già un gruppo consiliare che usa il consiglio come una porta girevole, entrando come Forza Italia, poi passando al Gruppo Misto per poi tornare indietro, e un commissario che attacca sempre e solo me e la maggioranza, in una sintonia sorprendente con le opposizioni, avevano messo a dura prova la fiducia e la pazienza. Ora quella fiducia è definitivamente incrinata e quella pazienza è finita e ne trarremo le giuste conseguenze. Conosco e apprezzo la storia di Forza Italia – conclude il sindaco Enrico Volpi – e stimo i suoi storici protagonisti cittadini, ma purtroppo qualcuno vuole trasformarla da “partito del fare” a “gruppo dell’avere” e questo mi rattrista. Ma il nostro lavoro per la città deve andare avanti sempre più convinto e deciso. E così sarà”. (gb)