Il Comune di Viadana rifà le strade Asfalti per un milione di euro

VIADANA – Un maxi intervento di rifacimento delle strade che, tempo permettendo e salvo colpi di scena, dovrebbe poter prendere il via nel giro di una decina di giorni. È quello appaltato di recente dal Comune di Viadana ad una ditta di Roma, che ha poi subappltato le opere a diverse aziende della zona. Si tratta di lavori molto importanti che vedono un investimento di un milione di euro e che andranno ad interessare numerose strade sia di Viadana capoluogo, sia nelle frazioni collocate nella parte sud del territorio. In alcuni casi le strade verranno riasfaltate in toto, in altri casi invece solo in parte – in base alle condizioni del manto stradale.

Ecco di seguito l’elenco degli interventi previsti. Viadana: via Mazzini, via Lisbona, via Baghella, largo De Gasperi, via Al Ponte, via D’Azeglio, via San Rocco, vicolo Quartierino-vicolo Ginnasio, vicolo Bedulli, via Grossi, via Kennedy, via Aroldi, via Cavour, via Fenilrosso, via Villa Santa Maria. Cogozzo: via Milano, via don Mazzi, via Lavachiello, via Interna, via Pilastro, via Carducci, via Pangona, via Rimembranze. Cicognara: via Piave. Buzzoletto: via Codisotto, vicolo Sant’Agata. Casaletto: via Ottoponti, via Motta. Salina: via Marenghino.

«Siamo molto soddisfatti – afferma l’assessore ai lavori pubblici Romano Bellini – perché, dopo i lavori della stessa entità dello scorso anno, ci stiamo ora ripetendo con un intervento simile: lavori sulle strade per un milione di euro, questa volta sulla parte sud e in altre zone che necessitano di lavori per la sicurezza di tutti».