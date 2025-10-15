Domani sera a Sabbioneta si dipinge col vino

SABBIONETA – L’associazione “Sapori Arte Cultura” ha organizzato per domani sera l’iniziativa che prende il nome di “Eno… Arte per l’Aperi… Arte”, ovvero dipingere con il vino, per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco. Sotto le sapienti direttive dell’artista sabbionetana Cinzia Quadri, che opera tra Sabbioneta, Casalmaggiore e Deruta, in provincia di Perugia, e della quale recentemente è stata posizionata un’opera in memoria del periodo covid all’interno del municipio della cittadina gonzaghesca, ogni partecipante dipingerà un quadro con il vino. Un’esperienza artistico-enologica davvero insolita ed interessante. Il ritrovo è presso Rosa Chic nella frazione di Villa Pasquali alle 19.45. Per maggiori informazioni contattare Roberto Marchini (cavmarchiniroberto@gmail.com) o cercare tra le pagine social del sodalizio.