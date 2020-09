Il Comune fa ripartire tutte le attività sportive

SAN GIORGIO BIGARELLO – Dal karate al calcio, passando per la pallavolo e le arti marziali minori. Il Comune di San Giorgio Bigarello da lunedì scorso, primo giorno di scuola per la maggior parte degli studenti e degli alunni, è riuscito a far ripartire tutte le attività sportive che si svolgevano regolarmente sul territorio comunale prima dell’emergenza Covid.

Un risultato importante, secondo l’assessore allo sport Laura Spiritelli, frutto del lavoro di squadra di tutti gli attori in campo. «Devo dire che ci abbiamo lavorato molto – spiega l’assessore – e già mesi fa ci siamo messi all’opera per poter riattivare le attività sportive che San Giorgio Bigarello offre. Comune, scuola, associazioni sportive: ci siamo tutti messi all’opera con convinzione con l’obiettivo di far ripartire le attività sportive per i nostri giovanissimi e per i ragazzi. Ovviamente sono stati seguiti tutti i protocolli e i regolamenti, come è giusto che sia. Non è stato un impegno di poco conto, anzi. Ma siamo dell’idea che i nostri bambini e ragazzi meritino, nei limiti del possibile e seguendo tutte le regole del caso, di poter riprendere qualche attività. Non dimentichiamoci che dall’inizio di marzo fino a meno di una settimana fa qualsiasi attività per bambini e ragazzi è rimasta sospesa: dalle attività sportive alla scuola passando per le attività ricreative in generale. Ma non è tutto – conclude l’assessore Spiritelli -: dal prossimo mese di ottobre è previsto ripartano anche le attività sportive per gli adulti».

Il Comune di San Giorgio Bigarello può contare su tre palestre: una a Stradella e due scolastiche a San Giorgio collegate alle elementari e alle medie. Le società che quindi sono ripartite sono il Karate San Giorgio, la squadra di calcio Union Team, Basket San Giorgio 2000, la pallavolo con il Volley Davis, Abc Virtus Basket (squadra di città che però conta diversi atleti a San Giorgio Bigarello) e attività minori.