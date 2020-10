Guidizzolo – Degrado al cimitero: il sindaco chiede scusa

GUIDIZZOLO Il sindaco Stefano Meneghelli chiede scusa per le zone del cimitero lasciate in degrado e promette che nel giro di breve tutta l’area del camposanto verrà sistemata. «Questa amministrazione comunale – afferma il sindaco – ha sempre posto molta attenzione al decoro urbano e alla sicurezza. Mi scuso per questo degrado del nostro cimitero avvenuto verso la fine di agosto. Dopo la segnalazione siamo intervenuti prontamente come abbiamo sempre fatto ogni volta che veniamo avvertiti della presenza di problemi sul territorio. In quel periodo abbiamo dato la priorità alla sistemazione del cantiere presso le scuole e purtroppo avevamo anche una forza lavoro ridotta per motivi legittimi di ferie. Vorrei però anche ricordare che l’area esterna del cimitero è sempre stata mantenuta in buono stato di manutenzione e non si sono mai verificati problemi particolarmente gravi. In ogni caso Invito i cittadini a scaricare l’app del Comune “Guidizzolo Smart” per essere informati su quanto accade in paese e per informare. Se però devo dirla tutta – conclude Meneghelli aggiungendo un pizzico di sale – era ben evidente che il Comune tra fine agosto e inizio settembre fosse impegnato sui cantieri della scuole. Penso che fosse evidente anche alla minoranza: evidentemente però siamo già entrati nel periodo della campagna elettorale. Dal canto nostro rimedieremo quanto prima».

La questione del cimitero è emersa dal momento che nel corso dell’ultimo periodo più cittadini avevano segnalato come il cimitero del paese versasse in condizioni non proprio soddisfacenti: in alcune aree del camposanto, infatti, erano cresciute erbacce e sterpaglie fino a circondare le lapidi. Una situazione che a diversi cittadini in visita ai propri cari ormai defunti non è andata a genio, tanto che sono partite diverse segnalazioni sia nei confronti del Comune che della minoranza.