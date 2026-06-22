Controlli al mercato di piazza Sordello, la Polizia locale ha sanzionato otto ambulanti per posteggi irregolari

MANTOVA – Prosegue l’attività di contrasto all’abusivismo commerciale della Polizia Locale di Mantova attraverso l’Unità di Polizia Amministrativa. Negli ultimi controlli, gli agenti hanno verificato diverse attività commerciali, sia in sede fissa sia su aree pubbliche. Durante il mercato settimanale del giovedì in piazza Sordello, otto ambulanti sono stati sanzionati per aver ampliato abusivamente gli spazi dei propri posteggi oltre le dimensioni consentite. Sul fronte delle attività in sede fissa, sono stati invece chiusi un centro estetico e una barberia perché privi dei requisiti professionali richiesti dalla normativa. L’attività di controllo si svolge anche grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria, che segnalano situazioni sospette per tutelare gli operatori che rispettano le regole. Negli ultimi sei mesi la Polizia Locale ha accertato complessivamente 25 violazioni amministrative in materia commerciale.