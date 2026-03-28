Il Rotary Gonzaga-Suzzara incontra i vertici dell’Arma: focus sulle truffe telematiche

Il distretto di Gonzaga-Suzzara del Rotary Club lo scorso 19 marzo ha incontrato i vertici dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Gonzaga.

L’incontro, svoltosi presso il ristorante “Novecento” di Pegognaga, oltre alla presenza dei soci Rotary è avvenuto alla presenza dei Sindaci dei comuni di Moglia, Suzzara, Pegognaga, Gonzaga, Motteggiana, con la partecipazione anche dei Comandanti delle Stazioni Carabinieri del territorio.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Gonzaga, Capitano Antonio Latino, ha tenuto una conferenza sul tema molto attuale e particolarmente sentito delle truffe telematiche.

Il Presidente del Rotary Club Gonzaga-Suzzara, Mauro Panisi, al termine dell’incontro, ha consegnato al Capitano Latino il gagliardetto del Club.

La presenza capillare delle Stazioni Carabinieri sul territorio permette un amalgama tra persone ed Istituzioni: Sindaci, Associazioni e Club, Carabinieri. La stretta e continua collaborazione tra Istituzioni permette una crescita del territorio ed una cultura della legalità rafforzata e sentita, dove la forza e la presenza dello Stato è proprio rappresentata dall’unità dei vertici di queste Istituzioni.