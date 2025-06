Il vescovo di Mantova Marco Busca ha celebrato una messa a Caposotto

Visita ai confini della diocesi per il vescovo di Mantova, mons. Marco Busca, che nei giorni scorsi ha celebrato San Giovanni Battista con una messa a Caposotto di Sermide e Felonica (celebrata con il parroco don Giampaolo Ferri), e poi si è spinto a Quatrelle, estremo avamposto lombardo ai confini con Veneto ed Emilia-Romagna, nell’azienda agricola di Andrea Costa (presidente di Coldiretti Felonica) e della moglie Elena Zenegaglia (vicepresidente della sezione territoriale), alla presenza della segretaria di zona, Elena Brandani.

“Quella del vescovo Busca è stata una visita molto emozionante per la nostra famiglia e tutti i collaboratori, all’insegna di una cordialità e di una spontaneità che non potremo mai dimenticare – rivela Andrea Costa -. È stata l’occasione per mostrare un modello di agricoltura familiare, attenta alla biodiversità e alla diversificazione del reddito, multifunzionale, con contatti diretti al mercato e una nicchia legata alla vendita diretta in azienda”.

La visita del vescovo Busca, prosegue Costa, “conclusa con un momento di riflessione e una preghiera, ci ha permesso di illustrare le battaglie di Coldiretti sui temi dell’etichettatura, dell’indicazione di origine, della tutela della dieta mediterranea e la nostra visione sul futuro della Pac”.