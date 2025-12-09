Con l’accensione dell’albero via agli eventi natalizi a Borgo Virgilio

BORGO VIRGILIO – Un Natale diffuso e ricco di iniziative che per l’intero mese unirà atmosfere suggestive, tradizioni popolari, cultura e socialità. Il calendario degli eventi natalizi programmati a Borgo Virgilio si è aperto ieri pomeriggio con l’accensione del’immancabile albero in piazza Aldo Moro, davanti alla sede municipale.

Presenti il sindaco Francesco Aporti insieme all’intera giunta comunale, rappresentanti delle associazioni e diversi cittadini che già dal mattino avevano raggiunto Cerese per i mercatini di hobbistica, oggetti regalo e sapori del territorio.

La giornata di festa, coincisa con le celebrazioni dell’Immacolata Concezione, è proseguita con le melodie dei canti di Natale eseguiti dalla cantante Giuliana Bergamaschi e dal suo gruppo. Sempre nel pomeriggio c’è stato il ritiro delle letterine dei bambini da parte di Babbo Natale.

Tutte le iniziative della giornata saranno replicate anche nel weekend successivo. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, lo scenario del Forte di Borgoforte si trasformerà nel cuore del Natale con la manifestazione “Natale al Forte”.

Il mercatino di hobbistica, l’area ristoro curata dagli “Amici del Forte” e le attività dedicate ai più piccoli – dai dolcetti portati da Santa Lucia ai laboratori creativi di argilla con letture animate – renderanno il Forte un punto di riferimento per l’intero territorio.

Matteo Vincenzi