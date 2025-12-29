Incidente stradale a Sermide e Felonica: grave ciclista 76enne

SERMIDE E FELONICA – Incidente stradale nel pomeriggio odierno, intorno alle 15.30, in via Togliatti a Sermide e Felonica. Un ciclista di 76 anni, residente in zona, è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro con un’autovettura. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano, in sella alla propria bicicletta, non avrebbe dato la precedenza a una Fiat 500, condotta da un 29enne del luogo, che lo ha urtato. Il conducente dell’auto e la passeggera di 33 anni sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati all’Ospedale Civile di Borgo Mantovano in codice verde. Più gravi invece le condizioni del ciclista, che è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Brescia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Felonica Po, che hanno effettuato i rilievi di legge per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.