Lite tra colleghi durante il turno di notte alla Kuehle+Nagel: ferito un 29enne

MANTOVA – A Mantova non si litiga solo per futili motivi e per i fumi dell’alcol in quello che dovrebbe essere il tempo libero: a notte fonda, ad esempio, si litiga e ci si prende a botte anche mentre si lavora. È successo alle 2.30 di ieri in via Tea Antonini Frette, all’interno del centro logistico Kuehle+Nagel di Valdaro. Stando a quanto accertato dai carabinieri del Radiomobile che hanno effettuato un primo intervento, a venire alle mani sarebbero stati infatti due dipendenti del centro logistico, che stavano lavorando nel turno di notte. Sui motivi della lite con scazzottata finale non sono emersi particolari. Ad avere la peggio tra i due litiganti è stato un uomo di 29 anni che è stato soccorso sul posto dal personale di un’ambulanza della Croce Verde che lo hanno poi trasportato al Poma per accertamenti. L’uomo avrebbe riportato lesioni di lieve entità, per una prognosi che sarebbe comunque inferiore ai 20 giorni che farebbe invece scattare l’indagine d’ufficio.