Investe cinghiale e capotta in auto

VALEGGIO Finisce capottato in auto dopo aver investito un cinghiale. Il fatto si è verificato in una strada di campagna in località Oliosi, che si trova in territorio di Valeggio sul Mincio. Come successo qualche giorno fa ad Asola, dove un automobilista durante la notte aveva avvistato due cinghiali vicino allo spaccio Pompea, anche in questo caso il conducente si è imbattuto nell’animale. In questo caso però il cinghiale è stato investito (ed è morto) mentre l’auto è finita capottata di lato. Nel sinistro il conducente non ha subito gravi traumi.