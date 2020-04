Dall’Alto Mantovano all’Oltrepò i Comuni donano uova e colombe ai cittadini

MANTOVA Il periodo di emergenza legato al Covid-19 sta dando però vita anche a episodi che dimostrano come le comunità tentino di sostenersi a vicenda in un momento così difficile. E visto che la Pasqua di quest’anno sarà per forza di cose in isolamento, i Comuni si stanno prodigando per far sentire il calore della festa soprattutto alle categorie che più stanno soffrendo, per i più svariati motivi, l’emergenza, come bimbi e anziani. A Poggio Rusco – come illustrato dal primo cittadino Fabio Zacchi attraverso la propria pagina Facebook – il Comune ha consegnato 730 uova di cioccolato per tutti i bambini del paese- ovvero quelli nati dal 2006 al 2019 – e altri ovetti e colombe per gli ospiti della casa di riposo. A Solferino invece il Comune ha consegnato, accompagnata da una lettera del sindaco, una colomba per ciascuna famiglia; il tutto grazie all’intervento di uno sponsor e a fondi propri del sindaco Germano Bignotti. Ieri mattina, a Guidizzolo, sono stati distribuiti ben 500 pacchi per tutte le famiglie con bambini fino a 13 anni; pacchi pasquali acquistati grazie anche all’aiuto di alcuni sponsor e che hanno incontrato da subito, come ci conferma il sindaco Stefano Meneghelli, il favore e l’apprezzamento dei ragazzini.