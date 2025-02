Irregolarità lavorative, settemila euro di multa ad un bar

PORTO MANTOVANO I Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano, con il supporto dei colleghi del N.I.L. (Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro) di Mantova, nei giorni scorsi hanno effettuato una serie di mirati controlli presso varie attività commerciali del territorio, finalizzati alla tutela dei lavoratori ed al rispetto delle normative in tema di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione a quelli esercizi pubblici che somministrano cibi e bevande.

Il quadro operativo di queste attività è strettamente legato alla volontà di garantire la piena applicazione delle disposizioni di Legge per la protezione dei lavoratori e dei consumatori.

Un bar di Porto Mantovano sito in località Montata, sottoposto a verifica dal team dei Carabinieri, è risultato avere numerose irregolarità: il mancato aggiornamento del documento di valutazione rischi da interferenze (DUVRI), la mancata formazione adeguata dei lavoratori dipendenti, l’assenza della cassetta di primo soccorso, gli estintori scaduti e la mancanza di autorizzazione per l’istallazione della telecamera a circuito chiuso all’interno del locale.

Per tali mancanze sono state comminate ammende per un importo pari a 7.000 euro ed il titolare, un 30nne cinese residente a Borgo Virgilio, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

I Controlli dei Carabinieri non si limitano semplicemente a verificare la regolarità delle singole pratiche aziendali, ma mirano ad una protezione complessiva dei lavoratori, dei consumatori e dell’intera comunità. Ogni operazione di questo tipo sottolinea l’importanza di un ambiente di lavoro sicuro, in cui le persone possono svolgere le proprie mansioni senza mettere a rischio la propria e l’altrui salute, oltre la sicurezza. L’assenza di adeguati dispositivi di sicurezza o di formazione può avere gravi conseguenze sia per chi lavora, che per l’utente che fruisce dei servizi offerti.

Le attività di controllo dei Carabinieri e del N.I.L. sono quindi fondamentali per monitorare l’applicazione delle leggi in ambito lavorativo, e per tutelare i diritti dei lavoratori. In questo caso i controlli hanno avuto lo scopo di garantire che tutte le misure di sicurezza fossero rispettate, prevenendo il verificarsi di incidenti e facendo in modo che gli operatori commerciali si adeguino alle normative in vigore.

I controlli continueranno nei prossimi giorni.