Marcialonga Running: la famiglia Comini tra passione, tradizione e record di presenze

PORTO MANTOVANO Marcialonga Running, una tradizione che si rinnova per la famiglia Comini, da sempre legata allo sport.

Alla 23ª edizione, disputata sabato scorso da Moena a Cavalese su 26,5 km, erano presenti i fratelli Franco, Arnaldo e Luciano con Lorenza, figlia di Franco, tra i 1600 partecipanti provenienti dall’Italia e dall’estero. Franco e Luciano sono proprio dei veri “senatori” della manifestazione dal 2002, anno della prima edizione, e hanno sempre tagliato il traguardo, firmando così un record di presenze della kermesse. La passione per la corsa, coltivata da oltre mezzo secolo, si è trasmessa anche a Lorenza, che ha brillato conquistando il secondo posto di categoria. Gli applausi sono andati anche ai tre fratelli Comini, che nonostante l’età continuano a misurarsi nelle gare con grande costanza e determinazione.