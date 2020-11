La comunità di Castellucchio ha donato due ventilatori al Poma per un valore di 60mila euro

CASTELLUCCHIO – Due ventilatori, uno per la Terapia Intensiva e Rianimazione e l’altro per la Pneumologia. Si concretizza così il progetto Castellucchio dona, iniziato in pieno lockdown 8 mesi fa. I volontari della Protezione Civile di Castellucchio, in collaborazione con il Comune, il Circolo Tennis Castellucchio, varie associazioni locali, le associazioni di Rivalta sul Mincio e Rovigo, la parrocchia, hanno coinvolto tutta la comunità per acquistare e donare all’Asst di Mantova due strumenti all’avanguardia. Il tutto è stato reso possibile anche con il prezioso contributo della Fondazione Comunità Mantovana. Il primo ventilatore è stato consegnato alla Pneumologia, guidata da Giuseppe De Donno , il 15 giugno, mentre il secondo è stato destinato alla Terapia Intensiva e Rianimazione, diretta da Gian Paolo Castelli , il 18 novembre. «Il progetto del valore di circa 60mila euro – commenta Alessandro Mari , presidente della Protezione Civile di Castellucchio – è stato realizzato grande alla generosità di tutti: dalla Protezione Civile, ai privati, dal Comune alla parrocchia, dalle industrie agli artigiani. Le donazioni hanno raggiunto la cifra record di 40mila euro a cui si è aggiunto l’importante contributo della Fondazione Comunità Mantovana”»