Bozzolo tanto divertimento con tombola, Festa dli Fuiadi e Bye Bye Summer

Bozzolo Settimane ricche di eventi quelle che aspettano il paese di Bozzolo.

Conto alla rovescia, infatti, per la quinta edizione della “Festa dli Fuiadi”. Quattro giorni di eventi e buon cibo che animeranno l’intero paese. L’appuntamento è dalle ore 19 presso l’Hosteria Gonzaga (Piazza Europa). La manifestazione – in programma dal 23 al 26 settembre – si svolgerà anche in caso di maltempo.

Sabato 23 settembre, inoltre, appuntamento con “Bye bye summer”: dalle 19 cena per tutti e dalle 23 dj set presso il palatenda di Piazza Europa.

Lunedì 25 settembre, invece, arriva la tombola con ricchi premi. L’evento, promosso dalla Pro Loco, è in programma presso il tendone “Hosteria Gonzaga” alle ore 21. Il ricavato sarà devoluto a Padre Vittoria Bongiovanni, missionario in Sierra Leone