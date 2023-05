La Mostra Scambio di Auto e Moto d’Epoca Camer chiude con 15.000 visitatori

GONZAGA Successo per la quarantaduesima Mostra Scambio di Auto e Moto d’Epoca Camer, che si è tenuta da venerdì a oggi nel polo fieristico della Millenaria di Gonzaga. Sono stati, infatti, 15.000 i visitatori della fiera internazionale di auto e moto vintage. Aumentati i visitatori stranieri e gli abbonamenti rispetto all’anno scorso. L’evento, noto in tutta Europa tra gli appassionati del settore, era nato a Reggio Emilia dove si è svolto fino al 2020, per poi trasferirsi nel 2022 in provincia di Mantova.

“Dopo l’edizione zero dell’ottobre scorso, che ha segnato il ritorno dopo lo stop pandemico e lo storico trasferimento di sede, il 2023 ci ha regalato una bella conferma – spiega Maiko Rosati, presidente del Camer-Club Auto e Moto d’Epoca Reggiano che organizza la manifestazione – Quest’anno sono aumentati sia il numero degli espositori che quello dei visitatori stranieri. Questo significa che ci stiamo consolidando nella nuova location e siamo fiduciosi di registrare, il prossimo anno, un’ulteriore crescita”.

“Con Camer Club si è instaurata un’ottima sinergia, stiamo crescendo insieme – aggiunge il presidente della Fiera Millenaria di Gonzaga Giovanni Sala – Abbiamo messo a disposizione di questa storica manifestazione servizi completi, personale ed esperienza organizzativa. Si tratta di un’occasione importante anche per tutto il territorio. Con i suoi 15.000 visitatori e 1.000 espositori si è creato un indotto notevole per le imprese locali”.

L’edizione 2024 della Mostra Scambio Camer è già confermata e si terrà, sempre a Gonzaga, il 5, 6 e 7 aprile.