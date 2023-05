L’11 giugno torna Naturalmente Mantova

MANTOVA NaturalMenteMantova®, la manifestazione dedicata al benessere, alla cultura del biologico, del naturale e della sostenibilità ambientale, giunta alla sua XXIII edizione, quest’anno si terrà domenica 11 giugno 2023 nel quartiere Anconetta, negli spazi di Mondosano, lungo tutta via Daino e nei bellissimi giardini di piazza Anconetta e piazzetta Polveriera.

La ricerca della sintonia tra uomo e ambiente, la cultura del benessere naturale e la tutela dell’ambiente in cui viviamo sono da sempre i capisaldi di NaturalMenteMantova e del Centro Culturale Arci Papacqua.

Anche questa ventitreesima edizione offrirà nuove occasioni d’incontro e di sperimentazione

del benessere in un’ottica di globalità (microcosmo e macrocosmo), di eco-sostenibilità , di ricerca di un rinnovato modo di vivere e pensare partendo da scelte personali quotidiane, diventate imprescindibili, non procrastinabili che possano fungere da cassa di risonanza per un cambio di direzione universale.

NaturalmenteMantova è stata tra le prime manifestazioni olistiche nate sul territorio e da oltre vent’anni continua con grande successo e sempre maggiore partecipazione ad essere punto di riferimento importante per tutto il mondo olistico, naturale e biologico.

Tra le novità avremo la collaborazione con il Centro di NONVIOLENZA ATTIVA di Milano (con Annabella Cairo co-fondatrice della pratica Edumana, Cesare Moreno Presidente Maestri di Strada di Napoli e Gabriella Fanara docente e DanzaMovimento terapeuta):

verranno proposti laboratori e momenti di “chiacchiere” in cui esploreremo una “rivoluzione educativa”, che mette l’essere umano al centro e sostiene il soggetto educante a compiere la scelta di adottare la nonviolenza come stile di vita.

Inoltre incontreremo due Cantastorie, Roberta Berno e Angelica Pellarini, che ci porteranno “nella pancia della balena”.

Come di consueto saranno presenti espositori di agro-alimentare, artigianato e tessuti naturali con oggetti di propria produzione, prodotti del commercio equo-solidale oltre che operatori di discipline olistiche.

Ampio spazio verrà dato anche a laboratori ed iniziative ludiche e creative dedicate ad adulti, bambini e famiglie.

A fine giornata saremo allietati da due concerti che incontreranno tutti i gusti musicali dal blues al rock’n’roll con Matteo Bellini e Marco Gennari e, a seguire, i Garappateros con un mix esplosivo di rumba, flamenco, hip hop e trap, il tutto accompagnato dai nostri buonissimi piatti vegetariani.

La manifestazione è aperta a tutti e ad ingresso libero.

NaturalMenteMantova è ideato e organizzato da Centro Culturale Arci Papacqua APS con la collaborazione di Arci Mantova APS e Open Festival, con il sostegno del Comune di Mantova e di Coop Alleanza 3.0 e con il patrocinio del Comune di Mantova e della Provincia di Mantova.

Organizzazione e informazioni:

Segreteria Centro Culturale ARCI Papacqua APS, via Daino 1 (zona Anconetta) 46100 Mantova – tel. 0376 364636 – info@papacqua.it – www.papacqua.it

Facebook: Arci Papacqua – Instagram: Arci.Papacqua