Basket Serie A2 maschile – Cortese: “Ambiziosa e umile: la Staff è pronta”

MANTOVA L’attesa è ormai agli sgoccioli. Alla Grana Padano Arena si torna finalmente a respirare l’atmosfera della regular season e delle partite che contano. Il primo match (domenica, ore 17) è subito un impegno in salita. Avversario della Staff sarà Treviglio, fresca finalista di Supercoppa Lnp e più in generale una delle squadre meglio attrezzate del girone. La Staff, come noto, non ha vissuto una preparazione scorrevole (coach Di Carlo la quantifica in «una, due settimane di ritardo» rispetto alla tabella di marcia) e quindi i biancorossi dovranno fare leva sull’agonismo e sulla volontà, già dalla prima giornata, di gettare il cuore oltre l’ostacolo se vogliono portare a casa i primi due punti.

Dopo aver eredito i ranghi di capitano da Mario Ghersetti, Riccardo Cortese lancia la sfida e sprona il gruppo: «Nelle ultime due settimane abbiamo lavorato bene – afferma – . Contro Piacenza abbiamo disputato tre quarti di partita intensi. La squadra è pronta. Vogliamo iniziare bene e, come tutti, vincere tutte le partite. Dobbiamo essere ambiziosi e guardare in alto, ma al tempo stesso dobbiamo rimanere umili e non gasarci troppo nei momenti positivi, senza abbatterci nei momenti difficili. Per quanto riguarda la nomina a capitano, ci tengo a ringraziare la società e l’allenatore per la fiducia, cercherò di ripagarla. So di prendere uno scettro particolare perché Ghersetti è molto amato. Io e lui abbiamo caratteri diversi e probabilmente gestirò questo ruolo a modo mio cercando di fare il capitano silenzioso, senza farmi notare troppo ma cercando di essere incisivo quando serve. È motivo di orgoglio e so che non avrò margine di errore, da capitano occorrono molte responsabilità in più».

La partita è stata anticipata alle ore 17 per permettere la diretta televisiva: la sfida sarà visibile, oltre che su Lnp Tv come di consueto, anche sui canali Mediasport (digitale terrestre MS Sport (in chiaro), Sky canale 814 MS Channel, Tivusat canale 54 MS Channel). Il canale MS Sport è visibile sulla seguente frequenza del digitale terrestre: Lombardia LCN 645.