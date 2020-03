Covid 19, l’Aifa ha dato l’ok per la sperimentazione dell’Avastin negli ospedali lombardi

MILANO – L’agenzia italiana del farmaco ha dato il suo benestare alla sperimentazione dell’Avastin negli ospedali lombardi. “Abbiamo l’ok dall’Aifa e già dai prossimi giorni partiremo con la sperimentazione di questo farmaco sui soggetti infettati da Covid 19”. Lo ha annunciato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

L’Avastin è un farmaco per l’artrite reumatoide potrebbe rappresentare la chiave di volta per la cura al Coronavirus. Roche, multinazionale del farmaco svizzera, annuncia ora la volontà di cedere gratuitamente il suo farmaco, il Tocilizumab (RoActemra), già usato in via sperimentale in Cina. Roche Italia ha deciso di schierarsi in prima linea a sostegno del personale sanitario e delle istituzioni che stanno fronteggiando l’emegenza Covid dei pazienti e dei giovani delle zone più colpite. Con una lettera inviata al Ministro della Salute e a tutti i Presidenti delle Regioni, l’azienda farmaceutica leader nella diagnostica, nel diabete e nelle biotecnologie, si è messa a disposizione del sistema sanitario in grande difficoltà.