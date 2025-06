La sede della Pro loco di Villimpenta diventa una pinacoteca

VILLIMPENTA – La sede della Pro Loco di Villimpenta apre le sue porte per ospitare la mostra “Natura e contemporaneità” di tre pittori del luogo. Il taglio del nastro è avvenuto sabato sera, alla presenza del sindaco Daniele Trevenzoli e del vicepresidente dell’associazione Fausto Picchi, unitamente ad alcuni cittadini e agli avventori della Festa del Risotto. I quadri di Nicole Benedini riproducono soggetti della natura, in particolare animali, ma anche fiori, piante e funghi. “Lo sguardo della tenerezza” – questo il titolo che ha dato alla sua esposizione – è un richiamo universale al rispetto per la natura, l’ambiente e il mondo animale. «Quando disegno gli animali – ci ha detto – cerco di tratteggiarli in modo da portare l’osservatore a provare un senso di dolcezza e affetto verso di loro». Natura al centro anche dei dipinti di Alberto Corsini, cultore della civiltà dei nativi americani, ma più in generale dei popoli precolombiani. Le sue tavole ritraggono non solo gli indiani d’America ma anche animali, paesaggi marini e figure sacre. Una passione, quella per il disegno e la ricerca costante di immagini da cui attingere, che Corsini ha riscoperto durante il lockdown. E da quel momento non si è più fermato. Marcos Alberto Gemin, da poco residente in paese ma già ben inserito nella comunità locale, con le sue “Emozioni astratte” ha catturato momenti di vita quotidiana e di svago, come nel caso de “La ragazza sull’altalena”.

«Scopo dell’iniziativa – ha sottolineato Picchi della Pro Loco – è dare la possibilità agli artisti del territorio di farsi conoscere nel luogo principale della vita del paese: il suo centro storico. “Natura e contemporaneità” sarà visitabile durante le sere di Festa del Risotto, sempre a partire dalle ore 19.30.

Matteo Vincenzi