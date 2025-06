Con la generosità Rotary più efficiente il servizio trasporto della Rsa

VIADANA – Si implementa e si completa ala dotazione di mezzi a disposizione della casa di riposo di Viadana grazie a importanti donazioni di un sodalizio rotariano: ora il servizio di trasporto di personale e ospiti risulta ancora più efficiuente.

A metà febbraio il Rotary Club CVS aveva donato alla Rsa di Viadana una Volkswagen Golf, veicolo destinato al trasporto del personale dipendente e agli ospiti della struttura. Ora, grazie ad una nuova donazione (perfezionatasi sabato 31 maggio) ad opera del sodalizio presieduto da Mauro Acquaroni, la struttura geriatrica di Viadana ha ampliato ulteriormente il proprio parco veicoli con un Ford Transit 305. Il pulmino, attrezzato per il trasporto di pazienti e disabili, è omologato per nove posti totali.

Da parte del presidente del geriatrico Claudio Formici è stato espresso un ringraziamento nei confronti del club CVS per questa importante donazione. «L’obiettivo –evidenziano i rotariani – è quello di garantire un trasporto confortevole, sicuro e accessibile a pazienti anziani e a persone con disabilità. L’allestimento è conforme alle normative vigenti per il trasporto di persone a mobilità ridotta. Il veicolo è stato scelto per la sua versatilità, affidabilità e la capacità di garantire mobilità sicura e dignitosa a pazienti fragili, con particolare attenzione al comfort dell’utente e alla facilità di utilizzo per gli operatori».