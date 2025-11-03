Ladri scatenati a Ostiglia: via Bonomi nel mirino nella notte di sabato

OSTIGLIA – Torna la paura dei furti a Ostiglia (Mantova). Nella tarda serata di sabato, approfittando dell’assenza di alcune famiglie per il ponte di Ognissanti, i ladri hanno colpito in via Bonomi, portando via ori e preziosi da diverse abitazioni. Per la cittadina si tratta di un fenomeno che torna a riproporsi dopo un periodo di relativa calma. In uno dei colpi i malviventi hanno trafugato anche oggetti dal valore affettivo, appartenuti alla madre di una delle vittime, da poco scomparsa. Il numero dei furti e l’ammontare della refurtiva sono ancora in corso di accertamento, ma cresce la preoccupazione tra i residenti, che chiedono più controlli e vigilanza nelle ore serali.