Ladri in azione al centro “Pertini” di Mottella: rubati circa 150 euro

MOTTELLA (San Giorgio Bigarello) – Centro “Sandro Pertini” di Mottella nel mirino dei ladri. È successo nella giornata di giovedì, tra le 19 e le 20. Ad accorgersene i gestori, di rientro per la riapertura serale, quando al momento d’inserire la chiave hanno trovato la porta d’ingresso forzata. Tanto è bastato per capire che dovevano aver subito una “visita” tutt’altro che gradita. I “topi” sono entrati in azione a colpo sicuro, e questo fa desumere che conoscessero bene non solo gli spazi del Pertini ma anche l’orario più propizio per farvi irruzione senza essere notati. Una volta dentro hanno puntato a svuotare le casse del bar e dei biliardi, per un bottino stimato in circa 150 euro. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Borgo Virgilio, i quali dopo aver effettuato un sopralluogo sia all’interno che all’esterno del fabbricato, hanno provveduto a recepire la denuncia dei gestori. Nella stessa giornata era stato registrato anche un tentativo di furto nella zona di Ghisiolo, ma in quella circostanza l’abbaiare del cane di famiglia e la prontezza dei proprietari nell’illuminare il giardino avevano fatto sì che i malintenzionati – scorti mentre saltavano il cancelletto d’ingresso – desistessero dal loro piano per darsi alla fuga.

Matteo Vincenzi