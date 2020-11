Lavori in ritardo alle Poste: ufficio chiuso per altri cinque giorni

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Avrebbe dovuto riaprire domani, dopo una decina di giorni di chiusura. Ma i lavori sono in ritardo. Per questo motivo l’ufficio postale di Castiglione potrà riaprire i battenti solamente lunedì prossimo, ovvero il 30 novembre. Sono insomma necessari altri cinque giorni di lavoro, a causa dei quali la riapertura è stata posticipata all’inizio della prossima settimana. L’ufficio postale aveva chiuso al pubblico lo scorso 16 novembre per gli interventi di rinnovamento dell’impianto di condizionamento. All’esterno dell’ufficio di piazzale Repubblica Poste Italiane ha installato due uffici mobili che operano in tempo reale sulla rete di Poste Italiane e sono in grado di fornire l’insieme dei servizi erogati dalle Poste in condizioni di sicurezza. L’ufficio mobile assicura anche la consegna di raccomandate, assicurate, atti giudiziari e pacchi non consegnati per assenza del destinatario. I due uffici mobili sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.