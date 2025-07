Lettura protagonista a Porto Mantovano

Porto Mantovano La suggestiva cornice di Villa Schiarino Lena ha ospitato il primo degli eventi culturali organizzato dal Comune di Porto Mantovano in collaborazione con Festivaletteratura, Rete Bibliotecaria Mantovana e biblioteche di Montata Carra e Soave per incentivare la lettura e le occasioni di convivialità. Il focus della serata, curata da Salvatore Satta, è stato rivolto alla narrativa di genere, e più in particolare ai romanzi di Agatha Christie e alla produzione di Carlo Goldoni a Mantova. “L’entusiasmo tangibile nel corso della piacevole serata è l’attestato più bello per questo tipo di momenti culturali che vogliamo promuovere a Porto Mantovano, un Comune di cittadini-lettori come dimostrano i numeri in aumento della nostre biblioteche – osserva il sindaco Maria Paola Salvarani -. E davvero incoraggiante è

stata la partecipazione dei cittadini e dei gruppi di lettura, realtà di cui andiamo orgogliosi”. Un’opportunità anche per sottolineare quanto i libri siano un’esperienza piacevole di arricchimento, uno strumento e un filtro essenziale per affrontare con consapevolezza la realtà, “salvandoci” dal mulinello tecnologico che ci stata pericolosamente risucchiando. E per restare in tema, come riportato dal nostro giornale nell’edizione di ieri, è stato inaugurato in piazza della Resistenza il nuovo progetto di Book Crossing, nato dalla volontà dell’amministrazione comunale e di Anffas per instaurare una maggiore sinergia tra territorio e cittadinanza, in un’ottica di preservazione e condivisione inclusiva del patrimonio culturale. Un modo per scambiare libri che consente così di non sprecarli e di condividerli.