Paolo Crepet in dicembre al PalaUnical con “Il Reato di Pensare”

Mantova Nuovo appuntamento per Mantova Live Theatre, la rassegna a teatro di Mister Wolf, sul palco del PalaUnical di Mantova. L’11 dicembre, Paolo Crepet presenterà “Il Reato di Pensare”, un evento organizzato da Mister Wolf con la collaborazione di Eventi Verona. Psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, Crepet introduce al pubblico Il reato di pensare, un impercettibile filo spinato che inibisce la mente di chi ancora vorrebbe immaginare senza paura di pensare a ciò che sta pensando. Da che mondo è mondo despoti, potenti, dittatori, ma anche semplici cittadini -basterebbe pensare alle relazioni sentimentali e familiari- hanno temuto il pensiero libero. La storia insegna che i conflitti sono nati per sradicare, impedire, punire chiunque abbia cercato di esprimere le proprie opinioni. Il linguaggio – ogni forma espressiva – è lo strumento più facile da controllare; non il pensiero che rimane spesso celato. Per questo l’immaginazione è sempre più ricca delle parole, quindi insidiosa e potenzialmente pericolosa. Questo spettacolo nasce dalla sensazione che si stia lambendo un imprevisto quasi paradossale, un limite che silenziosamente sta facendo regredire la civiltà invece di garantirne un progresso. Il reato di pensare non ha bisogno di nuove leggi, anche perché a ben guardare esiste già senza che ce ne siamo accorti. Quante forme di “politicamente corretto” stanno distorcendo la formazione dell’ideazione, quanti veti ideologici e contro- ideologici stanno costruendo nuove gabbie invisibili ma paralizzanti, quante censure e autocensure ci stiamo imponendo pensando che siano nuove forme di libertà? Già oggi è diventato difficile scrivere, parlare, esprimere un giudizio liberamente dovendo tener conto di una censura che, già alle radici (o meglio nel software della nostra tecnologica digitale) sta tarlando il grande albero della libertà individuale.

Se l’espressione libera del pensiero diventa un ostacolo a un futuro basato su nuovi dogmi, steccati ideologici, algoritmi inventati per controllare ogni sillaba, che fine faranno l’innovazione, il prodigio, la creatività che non si bada sulla replica? Chi scoprirà le Nuove Indie? Chi troverà il coraggio di cercare l’originalità della nostra mente?

I biglietti per tutti gli spettacoli di Mantova Live Theatre, la rassegna a teatro organizzata di Mister Wolf, sono disponibili online su TicketOne.it, presso la biglietteria del teatro Sociale e i punti vendita autorizzati.

Inizio degli spettacoli ore 21.00, fanno eccezione quelli per i quali è specificatamente indicato un altro orario. Biglietti disponibili online su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.mantova-live.it.