Continua l’emozione infinita del CantaBozzolo

Bozzolo A distanza di una settimana la gente non smette di esprimere giudizi lusinghieri sulla manifestazione canora allestita a Bozzolo sabato scorso 12 luglio, evento che ha come press partner la Voce di Mantova. Se ne parla per la strada, dall’edicolante e nei supermercati. Dove sopratutto le signore continuano a scambiarsi opinioni e giudizi positivi sul CantaBozzolo che ha tenuto il pubblico in piazza Europa incollato alle sedie sino quasi l’una di notte. D’altra parte gli organizzatori Fabio Negri e Nicola Scognamiglio presidente della locale Associazione Amici del Cuore avevano fatto capire che per quella decima edizione le cose le avrebbero fatte in grande stile. A cominciare dalla presenza di Silvia Mezzanotte (foto in alto a destra) ospite d’onore e presidente di Giuria. L’ex cantante dei Matia Bazar, attualmente in tour reinterpretando Mina, si è ritagliata uno spazio per venire a Bozzolo grazie all’interessamento di alcuni produttori musicali romani che Fabio Negri ha l’opportunità di conoscere. A proposito di Giuria sicuramente funzionale si è rivelata l’introduzione della votazione digitale, che ha permesso di raccogliere i punteggi di ciascun votante in maniera veloce, sino all’annuncio della classifica finale. Sotto il controllo di una super advisor come Carmen Pugliese ex magistrato e ospite fissa su Rete 4 nella trasmissione sera “Quarto Grado”. Questo sistema elettronico attraverso smartphone e cellulari si deve all’esperienza e abilità del giovane Matteo Mercurio, giunto appositamente da Torino per introdurre tale sistema, che poche manifestazioni di provincia come quella di Bozzolo possiedono. Il supertecnico è passato frequentemente accanto al tavolo della Giuria, per sincerarsi che tutto procedesse al meglio, così come effettivamente è stato. Tra l’altro chi non avesse avuto la possibilità di essere tra il pubblico sabato scorso avrà l’occasione di vivere le emozioni della serata mettendosi davanti alla tv, guardando l’emittente Cremona 1 che ha registrato interamente l’evento. La trasmissione andrà in onda il 22 luglio alle 20.30. con replica il 14 e il 16 agosto rispettivamente alle 20.30 e alle 11 del mattino. Un elogio va espresso alla macchina organizzatrice che si è mossa in modo egregio attraverso un gruppo di giovani cui è stato affidato il compito di inserire le basi musicali, curare la messa in scena delle immagini sul maxi schermo e la produzione delle pagine social. Un’attività laboriosa dietro le quinte che ha contribuito a dare un gran risalto alla serata.