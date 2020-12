M5S chiede al governo 100 milioni in più all’anno per i ponti sul Po

MANTOVA – 100 milioni di euro all’anno in più per i prossimi tre anni per “migliorare la sicurezza delle infrastrutture e provvedere senza ritardi alla manutenzione dei ponti del bacino del Po”. È questa la richiesta contenuta in un emendamento alla Legge di Bilancio presentato dai deputati del M5S Alberto Zolezzi, Davide Zanichelli, Velentina Barzotti e Cristian Romaniello.

«Si tratta di una proposta fondamentale per il nostro territorio – spiega Zolezzi – È stato l’allora Ministro dei Trasporti del M5S Danilo Toninelli a volere nella Legge di Bilancio di due anni fa un’importante dotazione di risorse per i ponti del bacino del Po, 50 milioni per cinque anni, per un totale di ben 250 milioni. Quei fondi erano però già assegnati fin dall’inizio a specifici interventi ed ecco perché ora ne chiediamo di ulteriori per far fronte ad altre emergenze. Nonostante i ponti siano generalmente sotto la responsabilità degli enti locali, non possiamo ignorare il fatto che essi molto spesso non abbiano i mezzi per garantire manutenzione, rifacimenti e interventi. Questa è una buona notizia soprattutto per i ponti in provincia di Mantova – conclude il parlamentare pentastellato – ormai ammalorati e continua fonte di disagi non solo a livello viario ma anche economico. Utilizzare questi fondi per investire sul territorio significherà renderlo anche più competitivo, oltre che più sicuro per i cittadini che lo attraversano».