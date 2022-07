Canneto sull’Oglio: lavori al passaggio a livello, chiusa fino al 28 luglio la provinciale Canneto-Cadimarco

CANNETO SULL’OGLIO Chiusura temporanea a tutto il traffico veicolare da oggi alle ore 8 di giovedì 28 luglio della strada provinciale nr. 4 “Canneto-Cadimarco” in corrispondenza del passaggio a livello della tratta ferroviaria Parma-Brescia, per l’esecuzione dei lavori di rifacimento del binario.

Contestualmente sarà effettuato il risanamento della massicciata e verrà stesa la nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso. L’amministrazione comunale invita pertanto gli automobilisti che, provenienti da Canneto sull’Oglio, si dovessero recare in direzione Runate – Carzaghetto oppure Casalromano, e allo stesso tempo gli autisti in movimento per le direzioni opposte, di utilizzare percorsi alternativi. Durante l’interruzione in particolare il traffico sarà deviato sulla strada provinciale nr. 2 “Asola-Isola Dovarese”, sulla strada provinciale nr. 1 “Asolana” e sulla strada provinciale ex strada statale nr. 343 “Asolana”. L’interruzione della circolazione è stata chiesta dalla ditta GCF S.p.A., per conto di R.F.I, e autorizzata dalla Provincia per consentire l’effettuazione dei lavori in sicurezza e per la buona riuscita degli stessi. Nelle date interessate dai lavori di rifacimento del binario in corrispondenza del passaggio a livello della tratta ferroviaria Parma-Brescia, l’amministrazione comunale ha inoltre avuto garanzia da parte della ditta che sta eseguendo in questi giorni i lavori di collegamento tra gli acquedotti di Canneto e Asola, dell’apertura temporanea della strada comunale Canneto sull’Oglio-Sorbara di Asola.