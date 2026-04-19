Malore in palestra a Viadana: stroncato un 66enne mentre si allena

VIADANA Tragedia presso la palestra Area Fitness di via Kennedy a Viadana questa mattina Un uomo di 66 anni, Domenico Poli, del luogo, è stato colto da un malore mentre si allenava. L’allarme scattava immediatamente ma quando il personale del 118 arrivava la situazione era ormai più che compromessa. Il medico dell’ambulanza tentava a lungo di rianimare il 66enne ma alla fine altro non poteva fare che constatarne il decesso. Sul posto sono poi interventi i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Viadana per gli accertamenti del caso. La salma del 66enne è stata infine restituita ai famigliari.