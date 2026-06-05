Ciclismo femm. – Festa di sport e colori per il Giro Women

Ospitaletto Adrenalina a mille a Ospitaletto Mantovano in attesa del passaggio del Giro d’Italia Women. Un passaggio speciale quello della sesta tappa, partita da Ala (Tn) e conclusasi dopo 159 km a Brescello. Prima dell’arrivo nel paese reggiano, fari puntati sui 70 km percorsi nel territorio virgiliano, da Ponti sul Mincio a Viadana, ma soprattutto su Ospitaletto, dove è stato posto il traguardo volante, che ha visto il successo della maglia rossa Elisa Balsamo, tra gli applausi dei numerosi sportivi presenti ai bordi della carreggiata stradale. L’atleta della Lidl-Trek ha poi vinto anche la tappa (la quarta in questo Giro). Una manciata di secondi, tenuto conto della forte andatura imposta dal gruppo, con tra le prime sia la campionessa italiana Elisa Longo Borghini della Uae Team Adq, sia la maglia rosa Anna Van der Breggen del Team Sd Worx Protime. L’entusiasmo ha coinvolto anche i sindaci di Marcaria e Castellucchio, rispettivamente Carlo Alberto Malatesta, affiancato dall’assessore allo sport Manuele Bortolotti, e Romano Monicelli. «È motivo d’orgoglio – afferma il presidente provinciale dell’Fci Fausto Armanini – vedere passare il Giro d’Italia Women sulle strade mantovane, come avvenuto nel 2024, quando la corsa rosa partì da Sabbioneta. Doppia soddisfazione poi, dettata dal fatto che proprio nel mio paese è stato posto il traguardo volante. Mi sono impegnato, con l’aiuto anche di amici, perché ciò avvenisse: è un risultato di grande valore, e non solo sportivo. Tante le persone che sono venute ad applaudire le atlete nel loro transito da Ospitaletto Mantovano. Ancora una volta il ciclismo si è confermato uno sport affascinante che richiama l’attenzione di persone di tutte le età». «Difficile descrivere le emozioni – afferma il primo cittadino di Marcaria Malatesta – nel vedere con quanto entusiasmo le persone stanno attendendo il passaggio del Giro rosa. Noi siamo sempre pronti a favorire eventi sportivi di questo spessore e per il territorio di Marcaria il ciclismo è uno degli sport più amati. Oggi salutiamo il passaggio del Giro d’Italia Women con grande orgoglio». «Non posso che essere entusiasta – ribadisce anche l’assessore allo sport Bortolotti – di questa nuova esperienza di rilievo internazionale. Mi fa molto piacere che sulle nostre strade sia il ciclismo femminile a creare tante emozioni ed interesse. Noi crediamo nello sport come veicolo per valorizzare i giovani e in questo caso ragazze che stanno affrontando una manifestazione di grande rilievo tecnico». Non possiamo che essere orgogliosi – sottolinea il sindaco di Castellucchio Monicelli – di questa esperienza. Il ciclismo da sempre regala forti emozioni, sia quando sono i giovani a dare spettacolo sia quando sono le professioniste della corsa rosa. Il nostro territorio è sempre pronto a ospitare momenti sportivi di questo livello». La carovana rosa, prima di Ospitaletto, ha attraversato Monzambano, Volta, Goito e Rivalta. Poi ha proseguito per Campitello, Gazzuolo, Bellaguarda, Viadana e via verso il traguardo di Brescello.

Paolo Biondo