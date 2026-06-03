Quistello, 64enne investita vicino al centro: è in codice giallo al Poma

Questa mattina, poco prima delle 9, una 64enne di origine Domenicana, abitante a Quistello, a piedi, è stata investita in una via nei pressi del centro, dall’autista di una Fiat Grande Punto, un 69enne residente in un paese limitrofo, che non faceva in tempo ad arrestare la marcia del veicolo in quanto sembrerebbe che il pedone, con una manovra repentina, avrebbe attraversato la strada in un punto ove non vi erano le strisce pedonali. La donna ha riportato qualche trauma ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Carlo Poma di Mantova. Sul posto, oltre all’ambulanza, i carabinieri del NOR di Gonzaga che hanno proceduto ai rilievi planimetrici e fotografici.