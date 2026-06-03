Borgo Mantovano, la famiglia Ghirardi dona due deambulatori al reparto

In memoria di Lorenzo Ghirardi, prematuramente scomparso il 30 maggio 2025, la madre Ilde Roveri e la sorella Daniela Ghirardi hanno pensato di donare all’Ospedale di Comunità di Borgo Mantovano due deambulatori per favorire il recupero dei pazienti, specie anziani, ricoverati in quel reparto.

Lorenzo era universalmente riconosciuto, nella comunità del suo paese, come una persona generosa, ispirata da un profondo senso di altruismo, dedito alle iniziative di volontariato e inserito nella vita civile con esemplare impegno.

La scelta della donazione appare in linea con la sua testimonianza e vuole rimarcare il carattere di “comunità”, di prossimità di questa struttura, inserita nella rete di assistenza territoriale di ASST Mantova. A questa iniziativa hanno collaborato l’Associazione Civiltà d’Abitare di Quingentole, le sezioni del Partito Democratico di Quingentole e Quistello e la ditta Bianchini SAS di Baraldi Paolo di Mirandol