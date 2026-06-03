Castiglione, controlli del weekend: rifiuto dell’alcoltest, documenti falsi e un arresto

Nel lungo week end terminato con la Festa della Repubblica del 2 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane ed al contrasto di ogni forma di illegalità, al fine di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e prevenire il verificarsi di incidenti stradali. Sono stati eseguiti dei controlli presso le cosiddette “parallele” di Castiglione delle Stiviere, nelle arterie principali e nei centri abitati. Un marocchino 40nne residente a Castel Goffredo, a seguito di un controllo alla circolazione stradale si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare l’eventuale presenza di alcol e stupefacenti. Immediato il ritiro della patente di guida ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria. È scattata anche una segnalazione alla Prefettura di Mantova in quanto il soggetto è stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina. Un 20nne residente a Grassano (MT) è stato denunciato per falsità materiale. Il soggetto, all’atto del controllo, esibiva ai militari la sua carta di identità elettronica priva di microchip. Un 50nne residente a Borgo San Giacomo (BG) è stato controllato mentre trasportava rifiuti ferrosi, in totale assenza del prescritto formulario di identificazione dei rifiuti. È stato sanzionato con una pena pecuniaria di 3.200 euro. Un marocchino 41nne residente a Castiglione delle Stiviere è stato tratto in arresto su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Mantova, dovendo espiare la pena residua di 1 anno, 10 mesi e 20 giorni di reclusione. Un 41nne residente a Cavriana, all’atto di un controllo, esibiva una patente di guida e permesso internazionale di guida rilasciati dalle Autorità della Guinea, palesemente contraffatti. I documenti sono stati sequestrati, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi ed il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per falsità materiale.