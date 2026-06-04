Il sindaco Murari in visita al comando di via Chiassi

Nella mattinata odierna il neo Sindaco della città di Mantova, Andrea Murari, ha fatto visita al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Mantova.

Il primo cittadino mantovano è stato accolto dal Colonnello Pancrazio Dario Vigliotta, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, unitamente al Tenente Colonnello Giorgio Feola, Comandante del Reparto Operativo e dal Tenente Colonnello Andrea Oxilia, Comandante della Compagnia di Mantova.

Il Colonnello Vigliotta ha illustrato al Sindaco Murari l’intera organizzazione dell’Arma dei Carabinieri presente nella provincia, soffermandosi nell’illustrare i compiti e le funzioni delle numerose Stazioni Carabinieri e delle quattro Compagnie che insistono sulla provincia.

È seguito uno scambio di vedute per progetti futuri di piena collaborazione interistituzionale, consolidando di fatto il percorso già intrapreso in questi anni tra l’Amministrazione comunale e l’Arma dei Carabinieri.

Il Sindaco, nel ringraziare l’Arma dei Carabinieri per il diuturno lavoro, ha rimarcato il concetto della grande, fattiva e concreta collaborazione esistente tra i Carabinieri e la Polizia Locale.