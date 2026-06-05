5 Giugno 2026 - 10:53:40
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Cronaca Viadana, furti in serie nei supermercati: due denunciati

Viadana, furti in serie nei supermercati: due denunciati

Nei giorni scorsi due persone si sono recate presso il supermercato “Lidl”, “Conad” e “Italmark” di Viadana. Il duetto, dopo aver effettuato vari passaggi tra gli scaffali dei tre supermercati, si impossessavano di vari generi alimentari e per la casa, per un valore di circa 400 euro. Il personale addetto alla sicurezza dei tre supermercati lanciavano l’allarme al 112 e la centrale operativa dei Carabinieri di Viadana inviava nei market una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, impegnata nel servizio di controllo del territorio disposto e concordato in Prefettura durante un recente Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto dott. Roberto Bolognesi. I Carabinieri, dopo aver visionato le telecamere di sorveglianza dei supermercati, durante un controllo alla circolazione stradale a Viadana intercettava l’autovettura sospetta vista in precedenza nei filmati di videosorveglianza. I militari procedevano al controllo del veicolo, trovando all’interno i generi alimentari prelevati e non pagati dai due soggetti. Le due persone, un rumeno 58nne ed un ucraino 44nne, entrambi domiciliati a Casalmaggiore, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato. La merce è stata restituita ai direttori dei tre supermercati. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza dei soggetti, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Ultime Notizie

Notizie Più Lette

Categorie Più Lette

© Tutti i diritti riservati