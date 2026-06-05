Viadana, furti in serie nei supermercati: due denunciati

Nei giorni scorsi due persone si sono recate presso il supermercato “Lidl”, “Conad” e “Italmark” di Viadana. Il duetto, dopo aver effettuato vari passaggi tra gli scaffali dei tre supermercati, si impossessavano di vari generi alimentari e per la casa, per un valore di circa 400 euro. Il personale addetto alla sicurezza dei tre supermercati lanciavano l’allarme al 112 e la centrale operativa dei Carabinieri di Viadana inviava nei market una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, impegnata nel servizio di controllo del territorio disposto e concordato in Prefettura durante un recente Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto dott. Roberto Bolognesi. I Carabinieri, dopo aver visionato le telecamere di sorveglianza dei supermercati, durante un controllo alla circolazione stradale a Viadana intercettava l’autovettura sospetta vista in precedenza nei filmati di videosorveglianza. I militari procedevano al controllo del veicolo, trovando all’interno i generi alimentari prelevati e non pagati dai due soggetti. Le due persone, un rumeno 58nne ed un ucraino 44nne, entrambi domiciliati a Casalmaggiore, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato. La merce è stata restituita ai direttori dei tre supermercati. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza dei soggetti, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti