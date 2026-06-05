Basket Div. Reg. 2 – Trionfo Negrini: è promossa in Divisione Uno!

Paderno Franciacorta La Pqbasket Negrini torna in Divisione Uno dopo tre stagioni di assenza. La squadra del presidente Massimo Comparsi ha conquistato la promozione vincendo 78-68 a Paderno Franciacorta contro la Padernese nella gara di ritorno della finale play off. Un successo che si aggiunge al 70-68 ottenuto all’andata e alle due vittorie conquistate contro i bresciani durante la stagione regolare. «Sono felicissimo per questo risultato – commenta il diesse Massimo Calciolari -. È il frutto della programmazione della società, che vuole essere punto di riferimento del Basso Mantovano, e del grande lavoro di staff e giocatori. Non era facile raggiungere questo obiettivo, ma la promozione è meritata». Soddisfatto anche coach Enrico Miluzzi: «Abbiamo ricevuto i complimenti degli avversari e questo ci rende ancora più orgogliosi. Un plauso alla Padernese per la loro sportività. I miei ragazzi hanno sempre mostrato impegno e professionalità e meritano questo traguardo. Abbiamo affrontato un avversario ostico, ma siamo riusciti a chiudere con dieci punti di vantaggio. Con la società ho già parlato: dovrei restare, invece perderemo Maxi Moreno; ora qualche giorno di riposo, poi raggiungo Alessandro Finelli a Rieti per il camp». Per la Negrini è il coronamento di una stagione da protagonista e ora può festeggiare il meritato ritorno in Divisione Uno.