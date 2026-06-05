Ostiglia, furto al Tigotà: denunciate due 16enni

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Ostiglia, impegnati nei servizi preventivi sul territorio concordati e condivisi in Prefettura durante un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto dott. Roberto Bolognesi, sono stati chiamati per un furto commesso nell’esercizio commerciale “Tigotà” di quel centro.

Dure ragazze 16nni del luogo sono state notate dal personale della sicurezza del negozio, mentre si impossessavano di prodotti cosmetici per un valore di 122 euro.

Le due ragazze cercavano di eludere i controlli e di allontanarsi dal negozio, ma venivano prontamente fermate dai Carabinieri intervenuti, rinvenendo sulla loro persona gli oggetti di cosmesi non pagati alle casse.

Le due ragazze sono state deferite all’Autorità Giudiziaria minorile poiché ritenute responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato in concorso.

La merce rinvenuta è stata restituita al direttore del negozio.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.