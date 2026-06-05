Cittadella, controlli della Polizia Locale: sigillati due immobili abbandonati

La Polizia Locale di Mantova ha eseguito una serie di controlli in città su indicazione del sindaco Andrea Murari, in particolare a Cittadella.

I controlli hanno riguardato alcuni esercizi commerciali della zona e negozi etnici che sono risultati in regola nonché situazioni di occupazioni abusive di immobili, che erano state segnalate al sindaco dai residenti, in occasione degli incontri nei quartieri svoltisi durante la campagna elettorale.

Nell’ex “Hotel Mantova” a Porta Giulia, che risulta abbandonato da anni, sono state riscontrate delle forzature alle recinzioni e dei bivacchi all’interno dell’immobile. La proprietà, una società di Brescia, contattata dalla Polizia Locale si è subito resa disponibile ad intervenire e ha mandato gli operai che hanno provveduto a ripristinare le chiusure per evitare l’accesso abusivo all’immobile.

L’attività nel quartiere di Cittadella ha visto anche lo svolgimento di controlli stradali e l’identificazione di 31 persone.

“Ringrazio il comandante Perantoni e tutta la Polizia Locale – ha detto il sindaco Murari – per avere immediatamente dato seguito alla mia richiesta di aumentare i presidi nei quartieri, con un intervento importante a Cittadella, che proseguirà anche in altre zone nelle prossime settimane”.

Nella medesima giornata la Polizia Locale è intervenuta anche in un immobile dismesso in zona Gradaro, dove constatata la forzatura della recinzione, si è proceduto alla richiusura degli accessi.