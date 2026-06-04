Basket Serie B Interregionale – Boudet: “Gli Stings una famiglia”

CASTIGLIONE Gli Amica Chips Stings Mantova hanno ufficializzato il rinnovo di capitan Christian Boudet, che dunque vestirà la maglia biancorossa anche nella stagione 2026-2027. Per l’ala argentina classe 1997 sarà il quinto campionato consecutivo in riva al Mincio, un percorso che racconta un legame sempre più forte con società, città e ambiente biancorosso. Leader dentro e fuori dal campo, Boudet è ormai uno dei simboli del progetto Stings. Nel corso delle stagioni ha rappresentato un punto di riferimento per compagni e settore giovanile, contribuendo alla crescita del club e accompagnandolo nei passaggi chiave: dalla vittoria del campionato di Serie C al ritorno in Serie B Interregionale, fino alle recenti qualificazioni ai play off. Il rinnovo è stato ufficializzato nella sede di Amica Chips a Castiglione, alla presenza della vicepresidente Laura Moratti, del direttore vendite Marco Prandini, del vicepresidente Stings Guido Rutilli e della moglie del capitano, Antonella Tamburini.

Reduce da un’altra stagione da protagonista, Boudet ha chiuso il campionato con 592 punti in 30 partite, viaggiando a 19,7 di media e risultando miglior realizzatore del girone, oltre che tra i migliori dell’intera Serie B Interregionale. Tra le sue prestazioni più incisive il season high da 39 punti sul campo dell’Olimpia Castello e il canestro decisivo che ha regalato gara-1 play off contro la Nervianese. «Sono molto felice e orgoglioso di continuare a far parte di questo progetto e di questa famiglia – ha dichiarato il capitano – Mantova e gli Stings sono diventati la mia seconda casa. Sarà la quinta stagione in biancorosso e non vedo l’ora di iniziare. Ora un po’ di riposo e qualche settimana in Argentina, a Neuquén, per stare con la mia famiglia prima del ritorno per la preparazione». Boudet ha poi voluto ringraziare società, sponsor e tifosi per il sostegno, sottolineando la voglia di ripartire ancora una volta con ambizione. Dopo l’apericena di fine stagione al Beer Garden di Curtatone, ora per gli Stings è tempo di pausa, in attesa del raduno di metà agosto.